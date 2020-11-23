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В Госдуму внесли законопроект о штрафах для иноагентов

20:10
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Поправки устранят пробел в законодательстве

В Госдуму внесен пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах (КоАП) за нарушение законодательства о физических лицах-иноагентах.

Законопроект размещен в базе данных нижней палаты парламента. Документом предлагается установить штрафы за соответствующие правонарушения в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей для должностных лиц и от 40 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Поправки устраняют пробел в законодательстве, предусматривая штрафные санкции для тех иноагентов, которые утаивают факт получения средств из-за рубежа, не предоставляют отчетность о том, как и на какие цели расходуются эти деньги, пояснил РИА Новости один из авторов проекта депутат Василий Пискарев.

Кроме того, ответственность будет возлагаться и за распространение информации о признанных иностранными агентами некоммерческих организациях и их материалов без указания статуса иноагента.

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