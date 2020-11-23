Экстремист в погонах: подробности ареста полковника дагестанской полиции

Гази Исаев стал новым фигурантом дела о терактах в метро в 2010 году

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 4 января начальника отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева. Он новый фигурант по уголовному делу о терактах, совершённых в московском метро в 2010 году. По версии следствия, Исаев подвез одну из террористок на автовокзал, чтобы та отправилась в столицу. Кроме того, он состоял в рядах запрещенной организации и передавал главарям банд информацию о спецоперациях против боевиков. Как сообщил его адвокат, свою вину Исаев не признает.

Начальника полиции Кизлярского района Гази Исаева задержали в Дагестане и привезли в Москву. В зале судебных заседаний перед избранием меры пресечения он познакомился с адвокатом. Тот вкратце рассказал ему об основных моментах уголовного дела. Полковник возмутился: "Вы о чем говорите вообще?"

Исаев десять лет был главным полицейским в Кизлярском районе. Общий стаж работы в правоохранительных органах - более тридцати пяти лет. Начинал ещё в Советском союзе. И, как выяснилось, вёл двойную жизнь.

"Исаев являлся участником преступного сообщества "Имарат Кавказ" - запрещенной в России террористической организации. В 2009-2010 годах, используя своё служебное положение, он предоставил информацию руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против незаконных вооружённых формирований", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Через два года после назначения на пост главы правоохранительных органов Кизлярского района Гази Исаев становится еще и заместителем председателя комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить экстремистскую и террористическую деятельность. То есть в связях с боевиками его могли заподозрить одним из последних. Гази Исаеву журналисты приписывают эти слова, сказанные на заседании антитеррористической комиссии в 2013 году: "Мы не должны повторять ошибки прошлых лет, когда на территории района беспредельничала группа бандподполья, совершавшая тяжкие преступления, в том числе и убийства сотрудников правоохранительных органов, религиозных деятелей. Сегодня многие из тех, кто был осуждён за пособничество членам НВФ, возвращаются к мирной жизни, в свои семьи".

Информацию о том, как долго поддерживал связь с боевиками, и помогал им сам Гази Исаев, следствие пока не раскрывает. Но явно у спецслужб есть все данные. Среди эпизодов, которые обнародовали - это участие в теракте в Москве в 2010 году, когда две женщины подорвали себя на станциях московского метро "Парк Культуры" и "Лубянка". Тогда погибли 39 человек и более 100 получили ранения. Так вот, одну из смертниц вместе с бомбой, по данным следствия, до автобуса в Кизляре, отправлявшегося в столицу, подвозил лично Гази Исаев. Явно для того, чтобы её не поймали раньше времени.

Имеется информация и о якобы причастности Исаева к убийству замначальника отдела Центра по борьбе с экстремизмом МВД Дагестана Шевкета Куджаева. Оно было совершено также в 2010 году. Исполнители - боевики. А заказчиком того преступления следователи называют олимпийского чемпиона Сиднея по борьбе, занимавшего тогда пост главы Пенсионного фонда Дагестана, Сагида Муртазалиева. Его хотели задержать, но чиновник успел уехать за границу. Сейчас скрывается, предположительно, в Объединенных арабских эмиратах.

Ещё по обвинению в причастности к убийству сотрудника антитеррористического отдела, а также и ряду других преступлений, был задержан родственник Муртазалиева Андрей Виноградов. За финансирование терроризма, убийство и посягательство на жизнь милиционера получил 15 лет. Андрей Виноградов был главой Кизлярского района Дагестана, где руководителем правоохранительных органов служил Гази Исаев, теперь тоже обвиняемый в связях с террористами. Его арестовали пока на 2 месяца.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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