В список жизненно важных препаратов попадут все вакцины от COVID-19

Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин

Теперь последние данные о ситуации с коронавирусом в России. За минувшие сутки в нашей стране болезнь побороли свыше 16 тысяч пациентов с диагнозом COVID-19. Число выявленных случаев увеличилось на 25 тысяч 173. Скончался 361 человек. Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России, введения ограничений на федеральном уровне не планируется. Власти регионов сами принимают решение об усилении профилактических мер в зависимости от эпидемической ситуации.

Маски и перчатки в общественном месте - теперь норма практически для всех регионов России. Эти меры действуют и на Дальнем Востоке, и на Урале, и в Москве. Причем большинство давно относится к этому с пониманием.

- Народ у нас разумный все-таки по большей части. Уже поняли, действительно, столкнулись с тем, что у многих знакомые, родственники переболели. И люди, действительно, понимают всю опасность.

Однако есть и те, до кого достучаться не получается. В итоге на таких граждан приходится воздействовать административно.

"В результате обследования выявлены нарушители перчаточно-масочного режима. В отношении нарушителей составлено 52 административных материала", - сообщил главный инспектор ОАТИ Руслан Блинов.

Цифра, на самом деле, небольшая, учитывая, что инспекторы проверили сегодня три торговых центра. То есть подавляющее большинство москвичей соблюдают правила и введённые ограничения, которые, по словам Сергея Собянина, уже дали положительный эффект.

"Последние две недели мы видим сглаживание процесса. За последнюю неделю количество вновь выявленных заболевших было около 6%. Количество вновь выявленных пневмоний, динамика самая маленькая за все предыдущие недели. 2%. Тем не менее, мы сохраняем в запасе коечный фонд около пяти тысяч", – сообщил мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавируса Сергей Собянин.

Ситуация там складывается по-разному. По данным Роспотребнадзора, самый высокий показатель распространения коронавируса сейчас фиксируется в восьми регионах. Среди них Алтайский край, республика Крым и Санкт-Петербург, где сегодня начали действовать новые ограничительные меры. В частности, теперь все спортивные мероприятия в Северной столице будут проводить без зрителей, а кафе и рестораны, расположенные в торговых центрах, временно закрыли. Высокий уровень заболеваемости наблюдается и в Мурманской области. Там в ближайшие дни должно завершиться возведение медицинского центра, который строит Минобороны. Активно работают военные медики и в Хакасии, где развернут мобильный госпиталь, из которого уже выписали первых пациентов.

В целом же ситуация с коронавирусом в России остается стабильно напряженной, но управляемой. Доля тех, кто переносит COVID-19 тяжело, составляет всего 11% от общего числа заболевших. При этом в стране для их приема развернуто свыше 270 тысяч специализированных коек, 20% которых по-прежнему в резерве. Такие цифры сегодня озвучил Минздрав, подчеркнув, что регионы в этом плане стали работать лучше. Там же, где процесс самостоятельно наладить не получается, сделать это помогают выездные бригады федеральных медиков.

"Такие выезды позволяют четко выстроить систему. Помочь уже внедрить опыт, отработанный в других регионах. И это позволяет нам в том числе разгрузить машины скорой помощи", - сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Проблему их нехватки в ряде регионов в ходе недавнего совещания обозначил президент, и правительство уже приняло меры. На эти цели заложены дополнительные средства, подчеркнул Михаил Мишустин. Деньги государство выделит и на закупку лекарств, входящих в список жизненно важных. Сам список будет серьезно расширен.

"Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса, независимо от их наименования. Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку. Кроме того, со следующего года добавляем в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств ещё 25 новых препаратов", - заявил Мишустин.

Что касается вакцин от коронавируса, то в России разработано сразу три таких препарата. Два из них - "Спутник V" от центра им. Гамалеи и "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор" - поступят в гражданский оборот до конца этого года.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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