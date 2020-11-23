Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 59 миллионам

Печальное лидерство по количеству инфицированных и умерших по-прежнему удерживают США

В мире количество подтверждённых случаев коронавируса приблизилось к 59 миллионам (58 900 313). За весь период пандемии жертвами инфекции стали свыше 1 миллиона 390 тысяч человек.

Печальное лидерство по количеству инфицированных и умерших по-прежнему удерживают США, передает "ТВ Центр". Самая сложная ситуация - в Нью-Йорке. Как сообщило издание The Wall Street Journal, в одном из районов города с весны в передвижных моргах-рефрижераторах всё ещё хранятся почти 650 тел умерших. Родственников этих людей не смогли разыскать, либо их семьи не могут оплатить похороны.

В Европе назвали страну, которая хуже всех справляется с распространением коронавируса. Одна из международных организаций заявила, что это Швеция. Там до сих пор не объявляли всеобщий карантин, хотя число подтверждённых случаев уже превысило 208 тысяч человек.

Введённые другими европейскими странами профилактические меры начали давать результат. После резкого всплеска заболеваемость постепенно идёт на спад. В связи с этим власти большинства государств ЕС рассчитывают снять часть ограничений к рождественским каникулам, то есть к концу декабря. В испанской Каталонии сегодня открылись бары, рестораны и спортклубы. Правда, работать они могут только с соблюдением дистанции не менее 2 метров между посетителями.

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