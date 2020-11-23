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В Москве проходит общественное обсуждение проекта бюджета

22:41
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Жители столицы смогут высказать свои рекомендации и замечания по проекту

Высказать свои рекомендации и замечания по проекту бюджета столицы, который сейчас рассматривается в Мосгордуме, может любой житель мегаполиса.

Обсуждение стартовало в понедельник в дистанционном формате, передает "ТВ Центр". Оно продлится до 25 ноября включительно. Для участия необходимо заполнить специальную электронную форму на сайте Общественной палаты Москвы. Все поступившие предложения будут учтены и разбиты на группы по типу поправок. В результате будет сформирован итоговый протокол с пожеланиями москвичей.

Свои поправки ко второму чтению документа готовят и все фракции Мосгордумы.

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