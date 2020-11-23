Сугробы, заносы и пробки: видео из заснеженных регионов России

Европейскую часть страны накрыл мощный циклон "Сара"

Сугробы, заносы, пробки на дорогах - такая картина в большинстве областей Центральной России. Европейскую часть страны накрыл мощный циклон "Сара". Он продолжит хозяйничать в средней полосе еще около 2 суток, синоптики обещают осадки в виде снега, правда температура воздуха немного повысится. А вот в Приморье, напротив, ждут морозов, и это при том, что регион еще не успел оправиться от прежнего удара стихии - мощнейшего ледяного шторма. Он нанёс колоссальный ущерб инфраструктуре края. Без света, тепла и воды остаются десятки тысяч человек. Восстановительные работы идут круглые сутки.

Спасатели и бригады энергетиков работают быстро, но аккуратно и четко. Демонтируют упавшие опоры ЛЭП, расчищают Морское кладбище от деревьев - всё это необходимо, чтобы установить новые линии электропередач и вернуть наконец свет в дома жителей Приморья. В некоторых районах это сделать уже удалось, но без электричества все равно остаются десятки тысяч человек. Людям раздают воду и газовые баллоны. Развернули полевые кухни. Для многих - это единственная возможность поесть и выпить горячий чай.

"У кого нет газовых печек - не подогреть ни воду, ничего. Ни детей не напоить, не накормить. Это, конечно, кошмар", - говорит местный житель.

Двое суток здесь шел ледяной дождь, дул сильный ветер. Гигантские куски наледи обрывали провода, складывали пополам вышки. Когда немного потеплело, ледяные глыбы с вантов Золотого моста во Владивостоке стали падать на проезжую часть. Опасно. Движение пришлось перекрывать, а наледь сбивать водой.

Закрыт и мост, соединяющий материк с островом Русский. Там тоже ни света, ни воды, ни отопления. На пароме доставляют тепловые пушки, полевые кухни, спецтехнику. Людей вывозят, но очередь из желающих уехать - многокилометровая.

По поручению главы правительства, в регион прибыл только что назначенный министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Создана рабочая группа: нужно срочно восстанавливать нормальную жизнь. Региону предоставят максимальные ресурсы. Все службы работают в круглосуточном режиме. МЧС доставило более 60 дизель-генераторов. В первую очередь к электричеству подключают больницы, школы и детские сады.

Непогода и в центральной России. Мощный циклон "Сара" принес снег, южный ветер и пониженное атмосферное давление. Сугробы в некоторых районах Москвы достигали 15 сантиметров. Всю ночь и утро коммунальщики устраняли последствия снегопада: чистили дороги, обрабатывали тротуары и проезжую часть противогололедной смесью. Попотеть пришлось и автомобилистам - тем, кто всё-таки решился сесть за руль. Сначала следовало вызволить машину из снежного плена. А затем еще и в пробках отстоять вдвое дольше обычного.

Похожая картина - в Рязани и Калуге. Синоптики говорят, что осадки, пасмурная погода, а также температура, балансирующая между плюсом и минусом, сохранятся в Центральной России и на следующей неделе.

"У нас не будет уже порывистого ветра, и осадки будут менее интенсивными, но продолжатся. Следующий циклон подойдёт к нам во второй половине недели", - заявила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Заметало и юг России. В частности, Краснодарский край. Люди рассказывают, что с трудом выбираются на машине из Олимпийской деревни в горах. Не все еще переобулись, и поездка запросто может закончиться в кювете.

В Томске коммунальщики не убрали огромный сугроб под окнами. В итоге он спас жизнь шестилетней девочке. После страшного падения с 4 этажа она встала и пошла домой. Помощь медиков, однако, всё-таки понадобилась.

"При поступлении состояние ребёнка было тяжёлым. Для динамического наблюдения и проведения интенсивной терапии она была помещена в отделение реанимации, где были проведены все меры, и состояние быстро стабилизировалось", - говорит врач-нейрохирург Игорь Прокофьев.

Ни переломов, ни какой-либо другой серьезной травмы. В таких случаях говорят: родилась в рубашке. Врачи объясняют все хорошей спортивной подготовкой ребенка – плюс, сугроб смягчил удар. А вот в Следственном комитете интересуются другим - как вообще такое могло произойти с девочкой. Идет проверка.

Ольга Оксенич, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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