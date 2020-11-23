ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бывшего главного криминалиста МВД осудили за мошенничество

20:55
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Речь идет о хищении 62 миллионов рублей

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина к восьми годам колонии.
Путин освободил от должности главного криминалиста МВД Гришина

Кроме того, его оштрафовали на 1,5 миллиона рублей и лишили звания генерал-лейтенанта полиции, передает ТАСС. Еще одни фигуранты дела – бизнесмен Сергей Нарутов и экс-заместитель Гришина Олег Мазур - приговорены к 7 годам колонии общего режима со штрафом 1,3 миллиона рублей.

Гришину и Мазуру в качестве дополнительного наказания суд запретил занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с организационно-распределительными и административно-хозяйственными полномочиями, сроком на три года.

Суд обвинил Гришина в хищении 62 миллионов рублей и незаконном хранении оружия. По данным следствия, Гришин и Мазур обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной более чем на 80 миллионов рублей стоимости с подконтрольными Нарутову компаниями. Речь шла о закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений. Гришина, Мазура и Нарутова задержали в декабре 2017 года.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Глава Экспертно-криминалистического центра МВД Петр Гришин
Глава Экспертно-криминалистического центра МВД Петр Гришин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.