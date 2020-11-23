Бывшего главного криминалиста МВД осудили за мошенничество

Речь идет о хищении 62 миллионов рублей

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина к восьми годам колонии.

Кроме того, его оштрафовали на 1,5 миллиона рублей и лишили звания генерал-лейтенанта полиции, передает ТАСС. Еще одни фигуранты дела – бизнесмен Сергей Нарутов и экс-заместитель Гришина Олег Мазур - приговорены к 7 годам колонии общего режима со штрафом 1,3 миллиона рублей.

Гришину и Мазуру в качестве дополнительного наказания суд запретил занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с организационно-распределительными и административно-хозяйственными полномочиями, сроком на три года.

Суд обвинил Гришина в хищении 62 миллионов рублей и незаконном хранении оружия. По данным следствия, Гришин и Мазур обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной более чем на 80 миллионов рублей стоимости с подконтрольными Нарутову компаниями. Речь шла о закупке криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений. Гришина, Мазура и Нарутова задержали в декабре 2017 года.

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