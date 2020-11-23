У победившей рак Юлии Волковой случился рецидив

У певицы опухоль щитовидной железы

Несколько лет назад артистка перенесла операцию по удалению опухоли щитовидной железы. Тогда хирург случайно задел голосовые связки певицы, из-за чего Юлия потеряла голос.

Ради возвращения к музыкальной карьере Волкова неоднократно ложилась на операционный стол, но затем у певицы случился рецидив рака, пишет EG.RU ("Экспресс-газета").

Эта новость выбила почву из-под ног артистки, но тогда она твердо решила, что не будет не прекращать борьбу за свое здоровье.

"Ты за день проживаешь несколько лет жизни. Ты не знаешь, как, что. Это невозможно принять", - поделилась Волкова.

Ранее стало известно, что певица подхватила вирус и лечится дома. Волкова сдала тест на COVID-19, он показал отрицательный результат.

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