Четверо детей пострадали на пожаре в Подмосковье

Они жили в расселенном доме

Четверо детей пострадали при пожаре в аварийном расселенном доме в Подмосковье.

ЧП произошло в поселке Менделеево вечером 23 ноября в пятиэтажном доме на улице Институтская. Несовершеннолетние проживали вместе с родителями, выходцами из ближнего зарубежья. В какой-то момент в квартире на третьем этаже начался пожар.

Всего из дома эвакуировали пять человек. Площадь пожара составила 33 квадратных метра, передает ТАСС. По данным источника "360", пострадавшие – годовалый мальчик и девочки 14, 3 и 2-х лет. Все они госпитализированы.

Солнечногорская городская прокуратура начала проверку. Причины пожара устанавливаются.

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