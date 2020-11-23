ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Четверо детей пострадали на пожаре в Подмосковье

22:29
  • понедельник
  • 23 ноября 2020

Они жили в расселенном доме

Четверо детей пострадали при пожаре в аварийном расселенном доме в Подмосковье.

ЧП произошло в поселке Менделеево вечером 23 ноября в пятиэтажном доме на улице Институтская. Несовершеннолетние проживали вместе с родителями, выходцами из ближнего зарубежья. В какой-то момент в квартире на третьем этаже начался пожар.

Всего из дома эвакуировали пять человек. Площадь пожара составила 33 квадратных метра, передает ТАСС. По данным источника "360", пострадавшие – годовалый мальчик и девочки 14, 3 и 2-х лет. Все они госпитализированы.

Солнечногорская городская прокуратура начала проверку. Причины пожара устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Ликвидация возгорания в квартире
Ликвидация возгорания в квартире
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.