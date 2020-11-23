В России появилось приложение для отслеживания ковид-контактов

Оно полностью анонимно

Минцифры разработало приложение "Госуслуги.COVID трекер", которое отслеживает контакты больных коронавирусной инфекцией.

Его можно скачать в магазинах App Store и Google Play. Например, если кто-то из пользователей заболел и получил положительный тест на коронавирус, он может сообщить об этом с помощью приложения. Люди, которые были с ним в контакте, получат соответствующее push-уведомление на телефон.

Оповещение происходит анонимно, другие пользователи не увидят никаких личных данных, передает ТАСС.

"Данная технология фиксирует через ваш Bluetooth устройства других пользователей, обмениваясь с ними случайными ключами. Ваше устройство хранит свой список ключей локально, не передавая его наружу", - говорится в описании приложения.

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