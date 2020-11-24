В приоритете - соцрасходы: председатель Мосгордумы рассказал о бюджете столицы

Москва полностью выполнит свои социальные обязательства перед горожанами

Как пандемия коронавируса повлияла на формирование главного финансового документа Москвы? Какие статьи расходов обозначены в нём как приоритетные? И за счёт чего будет покрыт дефицит бюджета?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"Для такого мегаполиса, как Москва, три года – это абсолютно нормальный период планирования. Даже с учетом пандемии. Это среднесрочный горизонт планирования. Мы понимаем, какие работы будут производиться и делаться. Большинство работ, которые заложены – это работы стратегические, которые не длятся в течение одного календарного года. Они переходят на второй и третий. Это различные эстакады, путепроводы, метро", - отметил Шапошников.

По словам парламентария, в приоритете традиционно все социальные расходы. "Москва полностью в следующем году сможет выполнить свои социальные обязательства перед москвичами. Если говорить о бюджете следующего года, то более 50% бюджета уходит на весь социальный блок. Это здравоохранение, образование, соцзащита, спорт, досуг", - пояснил депутат.

Между тем, отметил Шапошников, в этом году есть специфика, связанная с пандемией. "Потому что доходы, которые прогнозировались в бюджете прошлого года, они естественно не могут осуществиться. В этом нет ничего страшного, это нормальная динамика движения средств", - сказал он.

По словам депутата, доходы бюджета на следующий год планируются в размере 2 триллионов 643 миллиардов рублей. Расходы планируются больше, чем доходы. В размере 3 триллионов 153 миллиардов.

"Это большой дефицит по сравнению с предыдущими периодами. Но в этом дефиците бюджета нет ничего страшного. Мы полностью соблюдаем бюджетный кодекс России. И я думаю, что большая часть дефицита будет покрыта за счет эффективных конкурсных процедур и экономии на определенных процедурах", - рассказал Шапошников.

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