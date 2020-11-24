Зомби-апокалипсис: раскрыто предсказание Нострадамуса о "русском вирусе"

Болгарская газета пишет, что русский ученый создаст биологическое оружие, которое сможет превращать людей в зомби

Зомби среди нас – они есть. И будут. Давно не вытаскивала пресса из небытия предсказаний Нострадамуса, который, как известно, знал всё.

Но в тяжелом весе решила выступить болгарская газета "Труд", решившая напомнить читателям: если 2020-й кажется вам годом апокалиптическим, дальше будет ещё интереснее. В свет выданы 8 предсказаний Нострадамуса на 2021-й.

Тут традиционный набор катастроф, от землетрясений до всемирного голода. Солнечные бури, вода поднимается, земля опускается. Астероиды несутся к Земле. Из новенького - чипы начнут внедрять в головы американских солдат. Только вспомним, что Нострадамус напредсказывал все это в середине 16 века.

Ну и главное пророчество, выданное болгарской газетой, которое облетело интернет. Если верить СМИ, живые мертвецы давно с нами. Ещё в 20 веке мир зомби стал частью культурного кода человечества. Радио, телевидение, а потом и интернет помогли нам понять актуальность существования этого мира. Как и поверить в присутствие инопланетян. Если в 1938-м более миллиона жителей США ударились в панику, поверив в нашествие марсиан после радиопостановки "Война миров", что уж говорить о нынешних временах!

Американские СМИ вообще много внимания уделяют этой проблеме, сообщая своим читателям, например, что у Пентагона есть план, как остановить зомби-апокалипсис. И это серьезно.

Подробная инструкция, как пережить атаку живых мертвецов, прилагается. Сайты, торгующие оборудованием для противостояния зомби, процветают. Чего стоят только такие товары, как аптечка со средствами первой помощи от укусов мертвеца, тепловизор, чтобы отличить в темноте зомби от родственников, и даже тестеры и микроскопы, чтобы этих самых родственников проверить. Многие догадывались, что среди них полно нечисти.

Массовая культура давно намекает: зомби повсюду. Зомби с нами. Что касается публикации болгарской газеты, выдавшей байку о российском ученом – творце зомби, обитатели интернета вынесли свой приговор. Зомби-то вокруг хватает. Болгарские журналисты со своими пророчествами, видимо, и сами понимают, что в действительности все не так, как на самом деле.

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