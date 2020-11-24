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Трамп согласился на передачу власти Байдену

08:23
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Но признавать поражение пока не намерен

Американский президент Дональд Трамп инициировал процедуру передачи власти Джо Байдену. Он отдал распоряжение Управлению общих служб "делать, что нужно" по "первоначальным протоколам".
Однопартийцы Трампа призвали его начать передачу власти

Трамп подчеркнул, что не отказывается от дальнейшей борьбы и все еще верит в свою победу на выборах. "Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили Мерфи и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же", - сообщил президент в Twitter.

Он отметил, что ранее глава Управления общих служб Эмили Мерфи подвергалась "приставаниям, угрозам и плохому обращению" за свою "твердую верность" Соединенным Штатам. По словам действующего президента США, он не хочет, чтобы сложившаяся ситуация негативно сказывалась на людях.

В штабе Джо Байдена подтвердили начало формальной процедуры передачи власти, передает РИА Новости.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. На сегодняшний день большинство голосов принадлежит бывшему сенатору Джо Байдену. Предшественник Байдена и представитель Республиканской партии Дональд Трамп обвинил демократов в мошенничестве в ходе голосования и заявил о намерении оспорить результаты выборов.

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