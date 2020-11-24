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Назван размер индексации пенсий россиян в 2021 году

08:23
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Выплаты увеличатся с 1 января

Индексация страховых пенсий, в соответствии с действующим законодательством, проводится с 1 января. В 2021 году рост составит 6,3% - это почти в полтора раза превысит инфляцию, рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
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"Напомню, по действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента", — отметила Бибикова в интервью "Парламентской газете".

Сенатор уточнила, что в среднем пенсия повысится на 1 тысячу рублей. Вырастут и выплаты, которые получают, в частности, ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий. По словам Бибковой, они повысятся с 1 февраля на 3,8%. А социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля – пока планируется повысить их на 2,6%, отметила сенатор.

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