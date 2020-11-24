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Россиянам рекомендовали ежемесячно удалять данные в смартфоне

08:25
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Это ускорит и продлит работу устройства

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков посоветовал гражданам проводить ежемесячный аудит приложений, установленных на смартфон. 
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По словам Кускова, обычно в телефоне установлено более 100 приложений, из которых человек использует только 10.  

"Так что обязательно делайте аудит своих приложений, и если вы видите, что какие-то из приложений вам не понадобятся, лучше их удалить по той причине, что они занимают место и постоянно обновляются - а это увеличивает интернет-трафик", - цитирует эксперта "Прайм"

Денис Кусков рекомендует отказаться от push-уведомлений редко используемых приложений и выключать сервисы, работающие в фоновом режиме. Это ускорит и продлит работу гаджета.  

Специалист также призвал удалять ненужную информацию, которая хранится в "облаках". За хранение слишком большого объема данных приходится платить дополнительные деньги, отметил Кусков. 

"Также не надо дублировать все картинки, контент, видео и аудио, которые приходят вам через мессенджеры в память телефона - в настройках телефона надо избегать подобного, иначе это будет увеличивать ваше облако и храниться в архиве самого мессенджера", - сказал эксперт.

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