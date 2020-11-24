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Назван "самый грозный" симптом коронавируса

08:37
  • вторник
  • 24 ноября 2020

При его появлении нужно немедленно обратиться к врачу

У коронавируса нет уникальных симптомов, свойственных только этой инфекции. Признаки COVID-19 могут встречаться и при других заболеваниях, в том числе неинфекционных.

Например, потеря обоняния - один из самых распространенных симптомов - может случиться при ОРВИ, сахарном диабете, нейродегенеративных заболеваниях, курении и даже после приема некоторых лекарств.

Диарея бывает при кишечных инфекциях, а одышка может появиться при проблемах с легкими, сердечно-сосудистой системой или из-за стресса. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Между тем иногда в погоне за сенсацией в СМИ появляется информация о выявлении каких-то новых симптомов COVID-19, несмотря на то, что все клинические проявления этого заболевания были подробно описаны еще весной 2020 года. Ничего нового пока не появилось", - сказала специалист в интервью ТАСС.

Тем не менее, при появлении одышки на фоне других симптомов ОРИ следует немедленно обратиться к врачу. Это самый грозный симптом коронавирусной инфекции, заявила Пшеничная.

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