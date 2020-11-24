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Жена Ефремова не стала комментировать слухи о разводе

08:45
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Якобы причиной стала измена актера

Пятая жена Михаила Ефремова Софья Кругликова отказалась комментировать ранее появившиеся в СМИ сообщения о ее намерениях развестись с актером спустя 20 лет брака.

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О том, что Кругликова якобы размышляет о разводе, рассказал друг Ефремова. По его словам, артист изменил супруге с молодой актрисой. "Она не смогла простить муж измену с молодой актрисой. Кроме того, пока Миша за решеткой, его имущество легче поделить. [..] Редкая оскорбленная женщина в таком случае не жаждала бы мести", - сообщил знакомый актера.

Сама Кругликова не стала комментировать слухи, передает РИА Новости. "Я не комментирую ничего", - заявила она.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор. Он заявил, что Пашаев оказывал давление на подзащитного. Впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. В колонии общего режима актер проведет 7,5 лет вместо 8.

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