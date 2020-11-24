Число заболевших COVID-19 в мире превысило 59 миллионов

Коэффициент смертности на 1 миллион населения составил 179,9

Число случаев COVID-19, выявленных в мире за время с начала пандемии, превысило 59 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, собранной специалистами университета на 8:00 мск 24 ноября, за минувшие сутки на планете зафиксировано 515 935 новых случая коронавируса. Общее число выявленных заражений COVID-19 в мире, таким образом, достигло 59 131769 случаев.

Число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 395 861 – днем ранее их было 1 387 179. Выздоровели за время пандемии более 37,8 миллиона пациентов.

Лидируют по числу заразившихся COVID-19, как и прежде, Соединенные Штаты. Здесь выявлено 12 417 009 инфицированных. На втором месте Индия с показателем в 9 177 641, на третьем – Бразилия, где медики насчитали 6 087 608 заболевших коронавирусом.

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