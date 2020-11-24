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Россияне назвали идеальное место для встречи Нового года

09:01
  • вторник
  • 24 ноября 2020

1 января не за горами

54% граждан России отмечают Новый год дома. При этом 30% из них садятся за праздничный стол вместе с родными, а 13% уезжают на дачу или в загородный дом. 

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25% опрошенных сказали, что хотят встречать Новый год за границей. 

6% россиян намерены праздновать в одном из российских городов. В список популярных мест вошли Москва, Сочи, Красная Поляна, Карелия и Домбай.  

Еще 6% мечтают встретить 2021 год где-нибудь в заснеженных горах. 2% ждут, что 1 января станет "настоящей зимней сказкой". 7%, наоборот, надеются оказаться в теплых краях, где можно понежиться на пляже.

Как пишет RT со ссылкой на OneTwoTrip, в опросе участвовали 4,4 тысячи респондентов. 

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