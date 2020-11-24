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В Минздраве объяснили, почему рак редко выявляют на ранней стадии

09:02
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Дело в менталитете

Выявляемость онкологии на ранней стадии осложняется из-за того, что россияне не спешат обращаться к врачам после появления первых симптомов болезни. Об этом рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

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Специалист отметил, что многие люди склонны обращаться за медицинской помощью только в критических ситуациях. Однако в случае с онкологией огромное значение играет выявление болезни на ранней стадии.

"Это уже менталитет. И менталитет во всех странах разный. У нас замечательные люди, несмотря на некоторые сложности в плане обследования. Мы всё равно талантливые и придумаем, как нам обойти даже наши рекомендации и не прислушиваться к ним", - сказал Каприн.

Он добавил, что чем раньше будет диагностирован рак, тем выше вероятность успешного лечения, передает "Говорит Москва".

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