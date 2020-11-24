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Врач назвал условие повторного заражения коронавирусом

09:42
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Таких людей немного

Повторному заражению коронавирусной инфекцией подвержена определенная категория людей, считает иммунолог Владимир Болибок. По его словам, такое встречается крайне редко.

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Врач отметил, что организм становится менее устойчивым к инфекции в случае наличия проблем с иммунной системой, передает "Вечерняя Москва".

"Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших", - рассказал он.

Болибок уверен, что при отсутствии серьезных проблем со здоровьем повторного заражения COVID-19 можно не бояться. Он подчеркнул, что после перенесенного коронавируса контакт с заболевшим лишь усилит иммунитет. Однако высока вероятность, что человек при этом на какое-то время может стать бессимптомным переносчиком инфекции.

"В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным", - добавил иммунолог.

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