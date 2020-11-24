Врач назвал условие повторного заражения коронавирусом

Таких людей немного

Повторному заражению коронавирусной инфекцией подвержена определенная категория людей, считает иммунолог Владимир Болибок. По его словам, такое встречается крайне редко.

Врач отметил, что организм становится менее устойчивым к инфекции в случае наличия проблем с иммунной системой, передает "Вечерняя Москва".

"Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших", - рассказал он.

Болибок уверен, что при отсутствии серьезных проблем со здоровьем повторного заражения COVID-19 можно не бояться. Он подчеркнул, что после перенесенного коронавируса контакт с заболевшим лишь усилит иммунитет. Однако высока вероятность, что человек при этом на какое-то время может стать бессимптомным переносчиком инфекции.

"В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным", - добавил иммунолог.

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