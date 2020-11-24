ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские врачи вылечили за сутки 5601 пациента с коронавирусом

09:25
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Общее число выздоровевших в столице превысило 416 тысяч

Столичные врачи выписали из больниц за последние 24 часа 5 601 пациента с ранее выявленным коронавирусом. Общее число выздоровевших после COVID-19 в Москве превысило 416 тысяч.
Собянин заявил о сглаживании ситуации с коронавирусом в Москве

"В столице выздоровел еще 5 601 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 416 242", - сообщили в московском оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Москва по количеству заразившихся коронавирусом остается на первом месте в России. В столице за последние сутки выявлено 6 866 случаев заражения, их общее число достигло 560 579.

Вылечившимся от COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы. Условия для этого – возраст от 18 до 55 лет, отсутствие хронических заболеваний, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Кроме того, выздоровевшие после коронавируса горожане могут стать социальными волонтерами, напомнили в оперштабе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.