Московские врачи вылечили за сутки 5601 пациента с коронавирусом

Общее число выздоровевших в столице превысило 416 тысяч

Столичные врачи выписали из больниц за последние 24 часа 5 601 пациента с ранее выявленным коронавирусом. Общее число выздоровевших после COVID-19 в Москве превысило 416 тысяч.

"В столице выздоровел еще 5 601 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 416 242", - сообщили в московском оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Москва по количеству заразившихся коронавирусом остается на первом месте в России. В столице за последние сутки выявлено 6 866 случаев заражения, их общее число достигло 560 579.

Вылечившимся от COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы. Условия для этого – возраст от 18 до 55 лет, отсутствие хронических заболеваний, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Кроме того, выздоровевшие после коронавируса горожане могут стать социальными волонтерами, напомнили в оперштабе.

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