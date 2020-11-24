Закрытие фуд-кортов и удаленка: регионы принимают новые меры из-за COVID-19

Ситуация остается непростой

Правительство направило ещё 80 миллиардов рублей на поддержание стабильности региональных бюджетов. Средства получат 39 субъектов, оказавшихся из-за пандемии в наиболее сложной ситуации. По всей стране разворачивают дополнительные койки в больницах, за жизни пациентов сражаются свыше полумиллиона медиков.

Пациенты курганской больницы рассказывают истории болезни целому консилиуму врачей. Здесь и персонал самого стационара, и представители департамента здравоохранения, и военные медики. Сводный отряд Минобороны уже почти месяц помогает региону в лечении больных коронавирусом. И если до этого мест в клиниках не хватало, то сейчас удалось освободить почти четверть коечного фонда, а значит, помощь смогут оказать всем, кто в ней нуждается.

"Пациенты выражают благодарность в устной и письменной форме, что очень приятно, самая лучшая оценка для всего медицинского персонала - и сводного медицинского отряда, и гражданского здравоохранения", - рассказал руководитель сводного медицинского отряда Минобороны Алексей Сигидаев.

Больше 70 человек уже вылечили военные медики в Хакасии. Здесь тоже была острая нехватка мест в больницах. Полевой госпиталь Минобороны в городе Черногорске развернули 16 ноября – сюда для долечивания поступают пациенты из шести стационаров республики. После курса терапии и реабилитации каждому проводят ПЦР-анализ на коронавирус – в госпитале работает собственная лаборатория.

В регионах продолжают усиливать ограничительные меры. Так, в Карелии школьникам продлили дистанционные уроки до конца декабря, а жителям старше 65 лет ограничили поездки в общественном транспорте. На удалёнку перешли школьники и студенты в Чувашии. Там также закрыли фуд-корты в торговых центрах.

Соблюдение правил повсеместно проверяют в ходе рейдов. Накануне в Москве инспекторы посетили несколько театров – имени Маяковского, Табакова, мастерскую Фоменко и театр "Практика". Нарушений не нашли.

Однако, несмотря на все усилия, коронавирус пока не побежден – как и во всем мире. Как отметила во вторник Татьяна Голикова, сейчас в стране развёрнуто более 270 тысяч коек для больных, занято почти 80 процентов мест в стационарах, а в некоторых регионах ситуация критическая.

Врачи работают на пределе возможностей. Им помогают студенты-медики и волонтёры. И, пожалуй, одни из самых вдохновляющих примеров - "Истории Зинаиды Корневой". Именно так называется благотворительный проект ветерана войны из Санкт-Петербурга. Рассказывая о своём боевом пути в видеороликах на youtube, она собрала уже более 4,5 миллионов рублей для тех, чей бой продолжается сейчас - медиков и их семей, пострадавших от коронавируса. Президент России наградил ветерана знаком отличия "За благодеяние".

Полина Кастрицкая, Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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