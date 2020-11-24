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Работу российских саперов в Карабахе сняли на видео

11:43
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Миротворцы приступили в разминированию местности

Во вторник утром российские военные приступили к новому этапу разминирования территорий Нагорного Карабаха. Инженерные подразделения проверяют территории, на которых будут возводиться посты миротворцев, и маршруты между ними.
Российский офицер получил ранение при подрыве мины в Карабахе

Большое внимание уделяют и дорогам общего пользования, а также местности вблизи населенных пунктов. Среди находок - танковые снаряды, РПГ, гранаты. Все, что невозможно безопасно вывезти, уничтожают на месте, остальное отправляют на специальные полигоны. Видео работы саперов публикует "ТВ Центр".

Гуманитарное разминирование в Нагорном Карабахе началось накануне - военные полностью очистили от мин Лачинский коридор и трассу до Степанакерта. Благодаря чему из Еревана в столицу непризнанной республики смогли вернуться более тысячи беженцев. Наши военные обеспечивали их безопасность на пути домой.

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