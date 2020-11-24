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Полиция Парижа разогнала расставивших палатки мигрантов

11:44
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Часть беженцев разместили во временных центрах

Неспокойно минувшей ночью было в Париже. Полиция жёстко разогнала стихийный лагерь мигрантов, разбитый в самом центре города - на площади Республики, сообщает "ТВ Центр".
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Нелегалы перебрались туда после того, как правоохранители демонтировали их палаточный городок в парижском пригороде Сен-Дени. В нём проживало около четырёх тысяч человек. Помешать зачистке в столице попытались волонтёры гуманитарных организаций. Однако полиция применила силу.

Несколько сотен палаток конфискованы, часть беженцев размещены во временных центрах. Впрочем, по словам правозащитников, в наспех переоборудованных в убежища спортзалах мест на всех не хватает - большинство нелегалов остаются на улицах. И полицейскими рейдами проблему не решить.

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