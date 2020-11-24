Не признавший поражения Трамп перестал появляться на публике

Все свои сообщения он публикует в Сети

В США объявили о начале процедуры передачи власти Джо Байдену. Управление общих служб федерального правительства и Пентагон уже вступили в диалог с демократами. Причём, по указанию Дональда Трампа. Впрочем, президент до сих пор не признаёт своего поражения на выборах. А Джо Байден тем временем обнародовал список новой американской администрации.

Ровно три недели после выборов - и вот дело, можно считать, наконец, сдвинулось с мёртвой точки. Официальных цифр и заявлений всё ещё нет, но глава управления по общим вопросам администрации США Эмили Мёрфи уже уведомила Джо Байдена о готовности начать процедуру передачи власти, передает "ТВ Центр".

​При этом в документе ни слова не написано о конкретных сроках. Нет даже приблизительной даты начала процесса, как и чёткого понимания, что он вообще когда-то состоится. Вместо этого Мёрфи несколько абзацев посвятила тому, что поторопиться с решением её буквально вынудили - присылали угрозы ей, её близким и даже домашним животным. О готовности начать процедуру передачи власти новой администрации во вторник сообщили и в Пентагоне. Соответствующее заявление уже опубликовано на официальном сайте ведомства. Всё больше штатов друг за другом официально присуждают победу на этих выборах Джо Байдену - в Мичигане об этом объявили накануне поздно вечером. Впрочем, действующий президент не признал своё поражение, напротив - активно уверяет общественность, что победил вообще-то он. Но даже у Трампа сдают нервы и терпение.

​"Я хочу поблагодарить Эмили Мёрфи за её решительность и огромную преданность нашей стране. Она подвергалась преследованиям, угрозам и жестокому обращению. Мы продолжаем бороться, и я верю, что мы победим! Тем не менее, в интересах нашей страны я рекомендую Эмили и её команде сделать то, что необходимо сделать в отношении первоначальных протоколов. Своей команде я посоветовал сделать то же самое", - заявил Трамп.

​Все заявления Трамп делает исключительно в интернете - на публике действующий президент предпочитает не появляться. Даже прибытие рождественской ели в американскую столицу его супруга Мелания Трамп встречала одна. Джо Байден с каждым днём всё активнее готовиться к переезду в Белый дом. Предвыборный штаб демократа уже опубликовал список кандидатур на ключевые посты будущей администрации. Знакомых лиц слишком много. На должность госсекретаря предлагают Энтони Блинкена - он уже работал с Байденом при Обаме и слишком активно высказывался в поддержку санкционной политики в адрес России и усиления международной изоляции.

Нашлось в новом правительстве и место для экс-госсекретаря Джона Керри. Только теперь бывший дипломат будет заведовать вопросами изменения климата. Впрочем, все эти назначения пока носят лишь формальный характер. Официальные результаты голосования окончательно озвучат только в январе. Церемония инаугурации нового президента назначена на 20 число.

​Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"