Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вани Аверчева

У мальчика выявили остеосаркому

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Аверчева Ивана из подмосковного Ногинска. У мальчика выявили остеосаркому - опасное заболевание, из-за которого одиннадцатилетний подросток в любой момент может утратить способность ходить. До болезни Ваня был чемпионом по рукопашному бою, а сейчас из-за опухоли его правая бедренная кость стала настолько хрупкой, что от любой нагрузки может буквально рассыпаться. Мальчику нужна сложная операция по удалению новообразования и установке индивидуального раздвижного эндопротеза, который сможет удлиняться по мере роста костей. Такой протез стоит очень дорого - два с половиной миллиона рублей. Собрать нужную сумму до операции, которая должна состояться буквально на днях, родители не в силах, поэтому Ване сейчас очень нужна ваша помощь.

Помочь Ване очень просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета.

Динамичный танец для челленджа с одноклассниками в соцсетях 11-летний Ваня Аверчев записывает, стараясь не обращать внимание на то, что каждое движение даётся ему через силу. Вот уже несколько месяцев у него то сильно болит, то отпускает в области над правым коленом. Врачи выявили у мальчика остеосаркому, опасную злокачественную опухоль.

"Остеосаркома - это опухоль кости, когда из кости начинают расти эти опухолевые клетки, опухолевые массы. Кость увеличивается. Становится огромной вплоть до того, что на каком-то моменте она может сломаться", - рассказала детский онколог хирургического отделения №3 НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Блохина Ольга Романцова.

Костные саркомы наиболее распространенные среди разновидностей детского рака. К их появлению часто приводят обычные ушибы. Однажды после очередной тренировки по рукопашному бою, которым Ваня увлекся, подражая двум своим старшим братьям, вероятно, и случилась роковая травма, спровоцировавшая опухоль.

"Они встали в спарринг с братом. И попали коленка в коленку. Удар произошел. Ребенок младший даже плакал. Больно было. Полечили-помазали, прошло время. "Мам, болит". Нам сделали биопсию, и просто весь мир изменился, когда поставили такой диагноз", - рассказала Татьяна Аверчева, мама Вани.

Сейчас Ваня уже прошёл 7 сеансов химиотерапии. Метастазов удалось избежать. Следующий этап лечения - удаление остаточной опухоли и эндопротезирование. Это сложнейшая многочасовая операция. Её Ване проведут бесплатно в НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина. Одна беда: чтобы установленный имплант мог "расти" вместе с ребенком, и в будущем мальчика снова не пришлось оперировать, родителям нужно оплатить дорогостоящий механизм дестракции - раздвижки протеза.

"Во время операции эта часть кости будет удалена, а здесь будет установлен протез. Визуально его видно не будет. То есть ноги не будут отличаться в плане объема движений. То есть максимальный ортопедический эффект", - отметила Ольга Романцова.

Медлить с операцией нельзя. Пораженная кость очень хрупкая и может разрушиться при любом неловком движении. А убедить Ваню беречь себя и не жить как раньше, не под силу ни докторам, ни даже маме.

"Мы все ему, как можем, помогаем - и морально, и физически. Когда ему сложно и вставать, ходить, как у меня муж говорит, братва подтягивается. Братья приходят на помощь. Когда видишь его вот в таком вот состоянии, это сложно вообще. Я никому не пожелаю пройти через это", - говорит Татьяна Аверчева.

Цена индивидуального эндопротеза, который так необходим Ване, свыше двух с половиной миллионов рублей. Для многодетной семьи, где сейчас работает только папа, сумма огромная. Собрать её до операции родителям вряд ли удастся. Помочь им спасти сына несложно, сделать это может каждый. Достаточно отправить любую сумму цифрами на номер 8385. И Ваня сможет вернуться к обычной жизни с танцами, прыжками и бегом.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

Времени у Вани очень мало, до операции остались считанные дни. Мальчика уже госпитализировали в Центр онкологии имени Блохина. По словам врачей, у него есть все шансы вернуться к полноценной жизни. Помочь Ване очень просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Ивана Аверчева, программа 1113

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"