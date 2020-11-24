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Познер не нашел позитивных материалов о России в американских СМИ

09:47
  • вторник
  • 24 ноября 2020

В США показывают лишь негативные материалы

Владимир Познер рассказал, как американские СМИ освещают события в России. Телеведущий отметил, что в США показывают лишь негативные стороны российской действительности.

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Журналист признался, что специально искал в американских СМИ положительные материалы о России, но так и не смог ничего найти.

"Я пытался специально найти хоть какой-нибудь позитивный материал о России, ну хоть что-нибудь, например, что в Москве есть хорошие, вкусные рестораны. Нет, не нашел", - заявил телеведущий.

При этом он подчеркнул, что в России освещают происходящее в Соединенных Штатах аналогичным образом. Познер добавил, что, несмотря на множество структурных различий, российские и американские СМИ очень похожи. "Получается, что в этом смысле мы создаем друг о друге образ врага", - резюмировал журналист.

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