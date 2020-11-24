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Рогозин сообщил о предотвращенной аварии ракеты "Союз"

09:54
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Проверка вовремя выявила бракованную деталь

Своевременная проверка помогла предотвратить аварию на космодроме Куру. В ракете "Союз-СТ-А" обнаружили некачественную деталь. В космической отрасли брак обходится очень дорого, подчеркнул глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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"Негатив был бы в том, что "бракованный клапан" улетел бы с ракетой, и она вернулась бы на Землю грудой аварийного металла. Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится", - написал Рогозин в Facebook.

Хорошо то, что некачественно сделанная деталь вовремя обнаружена системой контроля качества, добавил глава "Роскосмоса". При этом Рогозин отметил, что ответственность и качество работы поставщиков резко упали.

Ранее стало известно, что при подготовке к пуску ракеты "Союз-СТ-А" на космодроме Куру на одном из ее боковых блоков был обнаружен бракованный клапан. Деталь заменят на запасную, взятую с другой ракеты, а все ракеты "Союз" пройдут дополнительную проверку.

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