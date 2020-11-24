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Почти треть россиян готовы пожертвовать семьей ради карьеры

10:20
  • вторник
  • 24 ноября 2020

В опросе участвовало более трех тысяч человек

26% граждан России заявили, что работа для них сейчас важнее, чем семья. Причем женщины давали такой ответ чаще, чем мужчины - 27% против 23% соответственно.
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42% респондентов сталкивались с вопросами о личной жизни во время собеседования.

"Женщины более негативно, чем мужчины, относятся к личным вопросам на собеседованиях - 25% против 22% соответственно", - приводит РИА Новости выдержку из исследования сервиса "Работа.ру". При этом 60% не видят ничего плохого в вопросах на личные темы, если потенциальный работодатель задает их тактично.

32% женщин сказали, что им было трудно устроиться на работу, поскольку начальство не горело желанием отпускать их в декретный отпуск. Схожие трудности с трудоустройством возникли лишь у 4% мужчин.

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