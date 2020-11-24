Путин поздравил Медведева с победой в турнире АТР

Президент пожелал спортсмену новых достижений

Владимир Путин поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой на итоговом турнире ATP. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Даниил Сергеевич! От души поздравляю Вас с триумфом в Лондоне. Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР)", - говорится в телеграмме президента России.

Путин отметил, что Медведев в красивых и напряженных поединках продемонстрировал великолепную подготовку, мастерство и по-настоящему бойцовский характер. Эта победа – продолжение замечательных традиций отечественной теннисной школы, подчеркнул Путин. Российский лидер пожелал спортсмену новых достижений и всего наилучшего.

Финал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов состоялся в Лондоне 22 ноября. Даниил Медведев победил австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. А на пути к финалу россиянин переиграл серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля - первую и вторую ракетку мира.

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