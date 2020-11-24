Рошаль призвал не лишать россиян новогодних гуляний

Врач объяснил, как отметить Новый год в пандемию

Доктор Леонид Рошаль дал несколько рекомендаций, как лучше всего встретить Новый год и чего не нужно делать в период пандемии коронавирусной инфекции. Он призвал россиян сократить в праздники походы в гости, а вместо этого больше времени проводить дома с семьей.

Врач отметил, что сейчас невозможно спрогнозировать, как новогодние каникулы скажутся на заболеваемости COVID-19 и стоит ли ожидать после них очередного всплеска, передает Россия24. Тем не менее, отменить празднования невозможно, уверен Рошаль. По его словам, россияне очень любят Новый год, в том числе прогулки по улицам, украшенные елки и иллюминацию.

"Это запрещать нельзя, иллюминации должны быть, что-то должно радовать глаз", - добавил доктор.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 59,2 миллиона человек, 1,4 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,11 миллиона заболевших, более 36 тысяч пациентов скончались.

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