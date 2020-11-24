В России за сутки выявили 24326 заболевших коронавирусом

Скончался 491 заболевший

В России за минувшие сутки выявили 24326 случаев коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

В Москве подтверждено 5838 случаев. Это на тысячу меньше, чем днем ранее (6866). В Подмосковье заболели еще 970 человек.

Вылечились от коронавируса 23226 пациентов, в том числе в Москве – 5601. Скончался 491 заразившийся, из них 76 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 2138828 случаев заражения коронавирусом. Скончался 37031 человек. Выздоровел 1634671 пациент.

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