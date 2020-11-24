Голикова: ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России осложняется

В некоторых регионах занято 90% больничных коек

В России с начала пандемии выявлено более 2,13 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Ситуация с распространением COVID-19 в стране осложняется, заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

"В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас российский уровень. К сожалению, как мы и предполагали, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает осложняться", - сообщила вице-премьер на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

По данным Голиковой, в российских больницах развернуто более 274 тысяч коек для пациентов с COVID-19. На сегодняшний день 78,2% из них заняты. А в шести российских регионах число занятых пациентами с коронавирусом коек превышает 90% от общего числа.

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