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В крови сбитого в Башкирии 9-летнего мальчика обнаружили алкоголь

11:12
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Ребенок сильно пострадал в аварии

В Башкирии 9-летний мальчик на велосипеде столкнулся с автомобилем УАЗ, ДТП произошло в Мишкинском районе. Врачи обнаружили в крови ребенка алкоголь.

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В МВД по Башкирии рассказали, что в начале июля 2020 года автомобиль УАЗ, принадлежащий "Почте России", столкнулся с 9-летним велосипедистом. В результате аварии ребенок получил сильные травмы. При этом ряд СМИ обвинили в ДТП именно мальчика – ведь в его крови, в отличие от водителя, был обнаружен алкоголь.

В местной полиции сообщили, что в настоящее время назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о виновности либо невиновности водителя автомобиля, передает РИА Новости.

В Минздраве Башкирии тем временем заявили, что в крови ребенка обнаружена доза алкоголя, равная 0,33 промилле. "Возможно, алкоголь попал через дезинфицирующие средства, которыми обрабатывали раны мальчика. Сам анализ проведен верно", - подчеркнули в ведомстве.

Истории о пострадавших в ДТП детях, в крови которых впоследствии врачи обнаруживали следы алкоголя, не новы. В 2017 году резонансной стала смертельная авария в подмосковной Балашихе, когда 6-летнего ребенка сбила на автомобиле 31-летняя женщина. Тогда врачи нашли в крови погибшего мальчика 2,7 промилле алкоголя. Позже оказалось, что кровь была взята ненадлежащим образом, что повлияло на результаты анализов. Следственные органы возбудили дело о халатности в отношении сотрудников судебной экспертизы.

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