ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Семенович вмешалась в конфликт Шепелева с родителями Фриске

11:39
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Она беспокоится за сына покойной звезды

Певица и телеведущая Анна Семенович прокомментировала поведение шоумена Дмитрия Шепелева, который не дает своему сыну видеться с бабушкой и дедушкой.

"Ты страшная": отец Фриске рассказал, как Шепелев оскорблял певицу
Кудрявцева рассказала о сложных отношениях Фриске и Шепелева

Шепелев воспитывает сына Платона от певицы Жанны Фриске. После смерти возлюбленной он начал конфликтовать с ее родителями. Они судились из-за денег и недвижимости. Шепелев сделал все возможное, чтобы оградить Платона от родственников Фриске. По его словам, бабушка и дедушка собирались водить мальчика на ток-шоу ради гонораров и для самопиара.  

Анна Семенович вместе с Фриске выступала в группе "Блестящие". Девушки тесно общались. По словам Семенович, в начале отношений Фриске была счастлива с Шепелевым. Как изменились их отношения во время болезни звезды, она не знает. 

Артистка считает, что Дмитрий Шепелев должен был приехать к родителям Фриске и помириться ради Платона.  

"У мальчика есть бабушка, дедушка и тетя, и они имеют полное право, потеряв свою дочь, не терять своего внука. <…> Плевать на свои амбиции, и на свое эго, и на свои чувства. Есть мальчик, который должен вырасти в максимально полноценной семье. У мальчика и так трагедия, он растет без матери", - сказала Анна Семенович на YouTube-канале "Эмпатия Манучи". 

В октябре телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что Шепелев проявил "пугающее хладнокровие" во время болезни Фриске. "Там долгая история, как он над Жанкой издевался", - сказала она. 

Эту информацию подтвердил отец покойной певицы. "Когда Жанна болела, Шепелев оскорблял ее разными словами. Говорил ей: "Ты страшная, никому не будешь нужна!" - рассказал Владимир Фриске.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев
Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.