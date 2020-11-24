Семенович вмешалась в конфликт Шепелева с родителями Фриске

Она беспокоится за сына покойной звезды

Певица и телеведущая Анна Семенович прокомментировала поведение шоумена Дмитрия Шепелева, который не дает своему сыну видеться с бабушкой и дедушкой.

Шепелев воспитывает сына Платона от певицы Жанны Фриске. После смерти возлюбленной он начал конфликтовать с ее родителями. Они судились из-за денег и недвижимости. Шепелев сделал все возможное, чтобы оградить Платона от родственников Фриске. По его словам, бабушка и дедушка собирались водить мальчика на ток-шоу ради гонораров и для самопиара.

Анна Семенович вместе с Фриске выступала в группе "Блестящие". Девушки тесно общались. По словам Семенович, в начале отношений Фриске была счастлива с Шепелевым. Как изменились их отношения во время болезни звезды, она не знает.

Артистка считает, что Дмитрий Шепелев должен был приехать к родителям Фриске и помириться ради Платона.

"У мальчика есть бабушка, дедушка и тетя, и они имеют полное право, потеряв свою дочь, не терять своего внука. <…> Плевать на свои амбиции, и на свое эго, и на свои чувства. Есть мальчик, который должен вырасти в максимально полноценной семье. У мальчика и так трагедия, он растет без матери", - сказала Анна Семенович на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

В октябре телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что Шепелев проявил "пугающее хладнокровие" во время болезни Фриске. "Там долгая история, как он над Жанкой издевался", - сказала она.

Эту информацию подтвердил отец покойной певицы. "Когда Жанна болела, Шепелев оскорблял ее разными словами. Говорил ей: "Ты страшная, никому не будешь нужна!" - рассказал Владимир Фриске.

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