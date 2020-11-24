ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"ЕР" и депутатское объединение "Моя Москва" обсудили предложения москвичей по бюджету столицы

11:08
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Жители города обозначили актуальные задачи

Депутаты фракции "Единая Россия" и депутатское объединение "Моя Москва" обсудили предложения москвичей о приоритетах бюджета столицы. Он остается социально ориентированным, несмотря на сложную экономическую ситуацию, заверила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"При закономерном сокращении доходов, расходы социального характера будут увеличены и составят 56%. Ведь за цифрами стоит реальная жизнь Москвы и москвичей. И сейчас идет не менее серьезная работа - подготовка поправок. Наша основная задача - принять действительно качественный и проработанный документ, который позволит гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед москвичами и обеспечит стабильность и поступательный рост экономики", - подчеркнула Гусева.

В свою очередь, секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский отметил, что партия еще летом подключилась к процессу подготовки бюджета, в частности в конце августа была создана рабочая группу по подготовке народных предложений. Было получено 12300 опросных листов, а депутаты 122 райсоветов внесли 369 предложений.

Инициативу однопартийцев высоко оценил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, опрос дал депутатам необходимую обратную связь для доработки закона о бюджете.

По его словам, москвичи обозначили ряд актуальных задач. Одна из них – расширение механизмов адресной помощи нуждающимся. Кроме того, москвичей волнуют проблемы модернизации медицины, вопросы охраны здоровья детей и проблема обманутых дольщиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Москва
Москва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.