"ЕР" и депутатское объединение "Моя Москва" обсудили предложения москвичей по бюджету столицы

Жители города обозначили актуальные задачи

Депутаты фракции "Единая Россия" и депутатское объединение "Моя Москва" обсудили предложения москвичей о приоритетах бюджета столицы. Он остается социально ориентированным, несмотря на сложную экономическую ситуацию, заверила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"При закономерном сокращении доходов, расходы социального характера будут увеличены и составят 56%. Ведь за цифрами стоит реальная жизнь Москвы и москвичей. И сейчас идет не менее серьезная работа - подготовка поправок. Наша основная задача - принять действительно качественный и проработанный документ, который позволит гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед москвичами и обеспечит стабильность и поступательный рост экономики", - подчеркнула Гусева.

В свою очередь, секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский отметил, что партия еще летом подключилась к процессу подготовки бюджета, в частности в конце августа была создана рабочая группу по подготовке народных предложений. Было получено 12300 опросных листов, а депутаты 122 райсоветов внесли 369 предложений.

Инициативу однопартийцев высоко оценил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По его словам, опрос дал депутатам необходимую обратную связь для доработки закона о бюджете.

По его словам, москвичи обозначили ряд актуальных задач. Одна из них – расширение механизмов адресной помощи нуждающимся. Кроме того, москвичей волнуют проблемы модернизации медицины, вопросы охраны здоровья детей и проблема обманутых дольщиков.

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