Москва расширит эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранение

К проекту подключилась 21 компания-разработчик

В Москве уже почти год реализуется проект по созданию и применению высокотехнологичных сервисов в социальной сфере. За это время разработчики предложили 38 сервисов на базе искусственного интеллекта.

"В прошлом году мы запустили эксперимент по внедрению в систему московского здравоохранения искусственного интеллекта и цифрового зрения. Мы стали первыми, кто реализует такой масштабный проект на клинической базе и на реальных снимках. Важно, что мы уже перешли к опытной эксплуатации сервисов в наших медорганизациях", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, эксперимент проходит по четырем видам исследований. К проекту подключилась 21 компания-разработчик.

"Сейчас мы хотим расширить рамки эксперимента - увеличить и количество вовлеченных разработчиков, и направлений для применения систем искусственного интеллекта, и количество охваченных экспериментом медорганизаций и врачей", - заявила заммэра Москвы на встрече с разработчиками сервисов искусственного интеллекта и представителями ИТ-компаний.

Москва готова к внедрению новых решений, отметила Анастасия Ракова. Вся необходимая инфраструктура в городе уже имеется.

Столица планирует полностью отказаться от использования нецифровой тяжелой техники. Новое медоборудование, как подчеркнула Ракова, докупят в ближайшее время.

Заместитель мэра Москвы сказала, что цифровой контур московского здравоохранения практически замкнут. Это значит, что все амбулаторно-поликлиническое звено и служба скорой помощи подключены к системе ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система). Скоро к ней подключат систему столичных стационаров. В Москве также сформируют рабочую группу по цифровизации здравоохранения, куда войдут медики и разработчики.

Отметим, что на встрече с представителями ИТ-компаний присутствовали глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, замруководителя департамента информационных технологий Москвы Владимир Макаров и директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, городские власти запустили эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему здравоохранения в конце 2019 года. Это одна из первых городских инициатив, в рамках которой инновационные компании подключают к созданию и внедрению высокотехнологичных сервисов в соцсферу.

Добавим, что искусственный интеллект помогает медикам анализировать несколько видов лучевых исследований, включая компьютерную томографию, рентгенодиагностику, маммографию и флюорографию. Эти исследования упрощают диагностику пневмонии, рака легких и других легочных патологий, рака молочной железы. Они также позволяют выявлять коронавирусную инфекцию.

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