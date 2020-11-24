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Голикова назвала сроки массовой вакцинации от коронавируса

11:11
  • вторник
  • 24 ноября 2020

До конца года будет выпущено 2 миллиона доз вакцины

Производители вакцины "Спутник V" планируют до конца года выпустить 2 миллиона доз препарата, разработанного центром имени Гамалеи. Массовую вакцинацию россиян планируется начать в 2021-м, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова: ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России осложняется

"Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года. При этом я хочу обратить внимание, что в соответствии с законодательством России вакцинация носит добровольный характер",- заявила Голикова на координационном совете уполномоченных по правам человека.

Вице-премьер напомнила, что с момента регистрации вакцины "Спутник V" в гражданский оборот выпущено более 117 тысяч доз препарата. Вакцинация уже идет: в первую очередь препарат получают лица из групп риска – в частности, медики и педагоги, передает ТАСС.

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