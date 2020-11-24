Деньги на борьбу с коронавирусом не освоили 35 российских регионов

Об этом сообщила Татьяна Голикова

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 35 регионов страны до сих пор не начали использовать выделенные на борьбу с коронавирусом средства.

Голикова отметила, что в части этих регионов наблюдается непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

"Наш мониторинг по регионам страны показывает, что 35 регионами не заключены контракты и не начата работа по использованию соответствующих финансовых ресурсов. При этом хочу сказать, что ряд регионов из этих 35 имеет достаточно напряженную ситуацию с коронавирусом", - рассказала вице-премьер.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. Власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, школьников с 6 по 11 класс вернули на дистанционное обучение. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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