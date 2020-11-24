Попова: в России нет китайского варианта коронавируса

COVID-19 пришел в Россию не из Китая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России нет коронавируса из Китая. Вместо него по стране распространился европейский вариант инфекции.

Попова отметила, что россиянам удалось быстро мобилизовать систему здравоохранения и благополучно преодолеть первую волну коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

"Быстро разработали тест-системы, быстро разработали меры реагирования, не допустили возбудитель из Китая. И сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в Российской Федерации не циркулирует непосредственно из Китая привезенный вирус нового коронавируса", - заявила Попова.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 59,2 миллиона человек, 1,4 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,11 миллиона заболевших, более 36 тысяч пациентов скончались.

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