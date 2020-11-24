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В Роспотребнадзоре спрогнозировали срок ослабления коронавируса

12:11
  • вторник
  • 24 ноября 2020

До весны вирус вряд ли уйдет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус обретает сезонный характер. 
Попова: в России нет китайского варианта коронавируса

"Он будет приходить, скорее всего, каждый год, то есть он встраивается в цепочку и будет активничать в холодный период года", - сказала Попова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека. 

Коронавирус едва ли уйдет до весны, считает руководитель Роспотребнадзора. При этом она сказала, что вирус будет ослабевать. "Определенные моменты стабилизации ситуации" уже заметны. Однако смягчать ограничительные меры нельзя, уверена Анна Попова.  

Она также рассказала, что сегодня Россия делает до 600 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Это один из самых высоких показателей в мире, передает РИА Новости

За последние сутки в России выявили 24 326 случаев коронавируса. Вылечились 23 226 пациентов, 491 заразившийся скончался.  

Всего с начала пандемии в стране выявили 2 138 828 случаев заражения COVID. 37 031 человек умер. Выздоровел 1 634 671 пациент. 

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