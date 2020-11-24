Снежный покров в столице смыло дождем

В Москве теплая и сырая погода

Снежный покров в Москве смывает дождем. Вместе с осадками в столицу вернулось тепло: синоптики прогнозируют, что к концу дня 24 ноября от снега останутся лишь воспоминания.

"Теплый день 23 ноября с температурой воздуха плюс 1 - плюс 2 градуса сменился такой же теплой ночью с дождем. Все это привело к быстрому таянию ранее выпавшего снега", - сообщает портал "Метеоновости".

По данным метеорологов, к утру вторника на ВДНХ снежный покров уменьшился на 6 сантиметров, на 4 сантиметра – у Тимирязевской сельскохозяйственной академии и Балчуга. Возле МГУ высота снежного покрова уменьшилась с 15 до 12 сантиметров. Плюсовая температура в столице сохраняется, так что таяние продолжится.

В Подмосковье снежный покров высотой 13 сантиметров сохранился в Наро-Фоминске. А в Серпухове за сутки смыло 10 сантиметров снега, передает РИА Новости.

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