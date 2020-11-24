ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Европе от коронавируса каждые 17 секунд умирает один человек

12:25
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Ежедневно в Европе от COVID-19 в среднем погибает 4,5 тысячи человек

В Европе каждые 17 секунд один человек умирает от коронавирусной инфекции. При этом ежедневно в регионе от COVID-19 погибает порядка 4,5 тысяч человек, рассказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

В Роспотребнадзоре спрогнозировали срок ослабления коронавируса
Попова: в России нет китайского варианта коронавируса

"В европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек. Всякий раз, когда мы решаем следовать рекомендациям остановить распространение дезинформации, бороться с отрицанием (коронавируса), мы вносим вклад в предотвращение гибели людей от COVID-19", - заявил он.

Клюге отметил, что у европейцев есть шанс избежать всеобщего карантина, но для этого необходимо приложить всеобщие усилия. Он также подчеркнул, что "ношение защитных масок не панацея", но они важны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Клюге добавил, что носить их необходимо в сочетании с другими мерами профилактики COVID-19.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 59,2 миллиона человек, 1,4 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,11 миллиона заболевших, более 36 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.