В Европе от коронавируса каждые 17 секунд умирает один человек

Ежедневно в Европе от COVID-19 в среднем погибает 4,5 тысячи человек

В Европе каждые 17 секунд один человек умирает от коронавирусной инфекции. При этом ежедневно в регионе от COVID-19 погибает порядка 4,5 тысяч человек, рассказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"В европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек. Всякий раз, когда мы решаем следовать рекомендациям остановить распространение дезинформации, бороться с отрицанием (коронавируса), мы вносим вклад в предотвращение гибели людей от COVID-19", - заявил он.

Клюге отметил, что у европейцев есть шанс избежать всеобщего карантина, но для этого необходимо приложить всеобщие усилия. Он также подчеркнул, что "ношение защитных масок не панацея", но они важны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Клюге добавил, что носить их необходимо в сочетании с другими мерами профилактики COVID-19.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 59,2 миллиона человек, 1,4 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,11 миллиона заболевших, более 36 тысяч пациентов скончались.

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