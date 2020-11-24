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Роспотребнадзор назвал причину стабилизации ситуации с COVID-19 в России

12:26
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Ослаблять усилия нельзя

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. Однако расслабляться нельзя, сохранить такое положение дел можно лишь при условии соблюдения всех санитарных мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Роспотребнадзоре спрогнозировали срок ослабления коронавируса

Попова подчеркнула, что стабилизировать обстановку позволило введение обязательного масочного режима. Эффект от этой меры можно было наблюдать в 55 регионах уже через две недели.

"Сегодня мы видим определенные элементы стабилизации ситуации в стране. Но как только мы оставим свои усилия, ситуация может вернуться к тому же темпу прироста, который мы видели в начале ноября", - заявила глава Роспотребнадзора на координационном совете уполномоченных по правам человека.

По словам Поповой, окончательного решения проблемы можно ожидать лишь тогда, когда россияне осознают ответственность за свое здоровье. Глава Роспотребнадзора призвала граждан соблюдать масочный режим и избегать скопления людей.

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