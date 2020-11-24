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Опубликовано видео борцовского поединка Джигана и Тимати

12:54
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Они ходят в один спортклуб

С недавних пор рэперы Джиган и Тимати стали неразлучными друзьями. Они записывают совместные клипы, отдыхают вместе на Мальдивах и обедают в одних заведениях. В понедельник, 23 ноября, они вышли на ринг и устроили борцовский поединок. 
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Джиган и Тимати ходят в один спортивный клуб. Там они качаются и спаррингуются.

На опубликованном видео музыканты борются в стойке. Джиган несколько раз пытается перевести борьбу в партер при помощи подсечки, но Тимати удается устоять на ногах. Под конец ролика Джиган бросает своего партнера через бедро и пригвождает его к татами. 

Во время этого поединка Джиган неоднократно брал верх над Тимати. Вероятно, дело не только в мастерстве, но и в весе: Джиган на несколько килограммов тяжелее Тимати. 

Напомним, что Джиган с семи лет занимается единоборствами. Он стал мастером спорта Украины по кикбоксингу.

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