Путин: Россия готова делиться своим опытом по борьбе с COVID-19

Президент заявил о необходимости устранять разногласия между странами

В Кремле во вторник Владимир Путин принимает верительные грамоты у новых послов 20 государств. Торжественная церемония проходит в Александровском зале - впервые с начала пандемии, передает "ТВ Центр".

Участвуют диппредставители, прибывшие в Россию в последние несколько недель - это послы КНДР, Литвы, Саудовской Аравии, Перу, Израиля и другие. Открывая церемонию, Владимир Путин поздравил глав дипломатических миссий с началом их работы в Москве.

Оценивая текущую ситуацию в мире, российский лидер выразил уверенность: только сообща международное сообщество способно преодолеть глобальные вызовы современности. В частности, успешно вести борьбу с пандемией. Со своей стороны, Россия готова делиться своим опытом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"