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Госдума приняла во II чтении законопроект о Госсовете

14:41
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Что определяет этот документ?

Госдума приняла во вторник во втором чтении проект закона о Государственном совете. Он внесён на рассмотрение парламента президентом Владимиром Путиным.

Документ определяет статус, структуру и полномочия органа при главе государства. Госсовет будет заниматься разработкой основных направлений внутренней и внешней политики, а также приоритетных направлений социально-экономического развития страны.

Кроме того, сегодня в повестке дня законодателей - обсуждение трёхлетнего бюджета до 2023-го года. К рассмотрению во втором чтении поступило более 800 поправок. Многие из них связаны с увеличением поддержки регионов и системы здравоохранения, передает "ТВ Центр".

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