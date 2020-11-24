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Собянин осмотрел новое здание ФНС на Мосфильмовской улице

14:48
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Оно было построено по индивидуальному проекту

Сергей Собянин во вторник осмотрел новое здание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице совместно с руководителем ФНС Даниилом Егоровым, сообщает "ТВ Центр".

9-этажное строение возвели по индивидуальному проекту. Его площадь больше 11 с половиной тысяч квадратных метров. Здание оснащено современными инженерными системами и оборудованием. Есть конференц-зал. Для посетителей предусмотрены просторные зоны обслуживания. А на прилегающей территории обустроена парковка.

"За последние годы налоговая служба преобразилась кардинальным образом. Я  помню, какая она была в 2010 году и сегодня - это две большие разницы. Сегодня  информационные цифровые технологии, клиентский подход к налогоплательщикам сделали революцию и сделали налоговую службу - и федеральную, и московскую одними из самых лучших в мире", - заявил Собянин.

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