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В Москве представили пособие по оказанию первой помощи детям

14:49
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Все рекомендации Минздрава были учтены

В Москве состоялась презентация "Пособия по оказанию первой помощи детям". Эта методичка не имеет аналогов. Другие вспомогательные материалы адаптированы для взрослых, в то время как спасение самых маленьких имеет свои особенности.

Один из разработчиков - "Школа первой помощи детям". Эта организация проводит в регионах мастер-классы для родителей, нянь и воспитателей. В пособии учтены все последние рекомендации Минздрава, передает "ТВ Центр".

"Это всего лишь 11 мероприятий, 11 простых действий, которые нужно освоить, чтобы полностью выполнить алгоритм и оказать всю необходим помощь", - рассказал главный специалист по первой помощи министерства здравоохранения России Леонид Дежурный.

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